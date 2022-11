“Ovo”

A primeira realização da finlandesa Hanna Bergholm quer ser ao mesmo tempo um filme de terror “schlock” e uma metáfora sobre a insegurança e a raiva adolescente. A jovem Tinja (excelente Siiri Solalinna) pratica ginástica de competição na escola e é pressionada pela mãe, que tem um vlogue onde quer projetar uma imagem imaculada e feliz da sua família. Um dia, Tinja encontra um ovo posto por um estranho pássaro negro que entrou em casa e a mãe matou, e esconde-o no quarto. O ovo atinge proporções invulgares e o que sai de lá é de pesadelo. “Ovo” tem os seus momentos altos de tensão e de pavor, embora Bergholm force muito cedo a nota da verosimilhança (como é que ninguém naquela casa dá pelo enorme intruso nas suas duas manifestações?) e esta excêntrica omelete de terror e de alegoria fica aquém do digerível.

“Vertigem Mortal”

Duas praticantes de escalada e melhores amigas, Becky e Hunter, vão subir a uma torre de rádio desativada, abandonada e remota, situada no meio do deserto do Mojave, para, uma vez chegadas ao topo, espalharem as cinzas do marido da primeira, que morreu um ano antes, quando o trio subia a parede vertical de uma montanha. Só que a torre está em mau estado, as escadas de ferro caem e as duas raparigas ficam presas lá no cimo, sem sinal nos telemóveis e com poucos mantimentos. O realizador Scott Mann espreme muito sumo de aflição desta história de sobrevivência em circunstâncias extremamente periclitantes (nada aconselhável a quem sofra de medo das alturas), mesmo que o ritmo do filme fraqueje aqui e ali, não tenha um clímax à altura da situação que desenvolve e o final seja abrupto.

“Alma Viva”

Primeira longa-metragem da lusodescendente Cristèle Alves Meira, “Alma Viva” centra-se na pequena Salomé (Lua Michel, filha da realizadora), filha de emigrantes em França, que está a passar as férias de Verão na aldeia de Trás-os-Montes da família, com a sua querida avó (Ester Catalão), que tem reputação de “bruxa”, um tio cego e uma tia solteirona. Um dia, a avó sente-se mal e morre subitamente. O médico diz ter sido um ataque de coração ou um AVC, mas Salomé sente-se culpada por ter trazido para casa, para o jantar, peixe dado por uma vizinha também com reputação de “bruxa”, e fica impressionadíssima e devastada. Entretanto, o resto da família vai chegando de França e começam a estalar discussões sobre o funeral e sobre dinheiros. “Alma Viva” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.

