No dia em que a Rússia anunciou que vai retomar o acordo de exportação de cereais, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou que foram lançados mísseis perto da Ilha da Serpente, sendo que alguns terão sobrevoado as rotas dos corredores de transporte de cereais.

“Todos estes lançamentos russos – e eles são quase diários – ameaçam diretamente a exportação de alimentos”, afirmou Zelensky, acrescentando que é da responsabilidade dos parceiros internacionais reduzir a ameaça russa.

No habitual discurso, saudou o “resultado diplomático significativo” ao nível do acordo de exportação de cereais: “a chantagem russa não levou a nada”. “Mais uma vez, toda a gente viu que existe apenas uma ameaça à segurança alimentar global na nossa região: a Federação Russa e mais ninguém“, sublinhou.

No fim de semana a Rússia tinha anunciado unilateralmente a suspensão da sua participação no acordo de exportação de cereais, depois de a Ucrânia ter alegadamente disparado contra a frota russa no Mar Negro. Mas numa questão de dias voltou atrás e decidiu esta quarta-feira retomar a iniciativa.

O Presidente russo, Vladimir Putin, revelou que receberam garantias de segurança do lado ucraniano pelo que regressaram ao acordo. No entanto deixou um aviso. Moscovo reserva o direito a rescindir caso as exigências não sejam cumpridas.

Para o líder ucraniano, o facto de a Rússia estar a fazer exigências diretamente a Kiev é uma prova de que a “agressão russa está a falhar”.

Há 252 dias a Rússia exigia garantias de segurança dos Estados Unidos. Após oito meses da chamada ‘operação militar especial’, o Kremlin está a exigir garantias da Ucrânia.”

O acordo de exportação de cereais foi assinado em julho, após negociações mediadas pela Turquia e a Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de evitar uma crise alimentar a nível global, devido ao bloqueio russo dos portos ucranianos. A Ucrânia é um dos maiores produtores e exportadores de cereais do mundo, dos quais dependem muitos países.