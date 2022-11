A China poderá, “em breve”, reduzir a quarentena obrigatória para quem entra no país, dos atuais 10 dias para “7 ou 8 dias”. A notícia, avançada pela agência Reuters, está a fazer disparar as bolsas de valores, animadas pela perspetiva de que esta medida, a confirmar-se, possa ser um primeiro passo no sentido da reabertura da economia chinesa em relação à pandemia.

A política de “zero Covid” na China continua a ser um dos grandes fatores de risco para a economia mundial, por via do crescimento e da inflação. Assim, a perspetiva de uma suavização das regras da quarentena obrigatória está a ser muito bem recebida pelos investidores, que estão a levar o índice Stoxx 600 a subir 1,5% e a negociar nos máximos da sessão.

Confirmando-se a mudança de regras, quem chega à China precisará de passar cinco dias numas instalações de quarentena e mais dois (ou três) dias em casa, disse uma das fontes da Reuters. Atualmente são sete dias a fazer quarentena em instalações de quarentena e mais três dias em casa.