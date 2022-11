“Sou só uma atriz tonta, na verdade”, brincou a atriz Eva Longoria, mais conhecida pelo papel na série Donas de Casa Desesperadas, um fenómeno da primeira década dos anos 2000. Ao lado de Anil Soni, da WHO Foundation, e de Alejandro Saez Novales, co-fundador da Utopia, esteve na Web Summit para falar sobre como tecnologias como os NFT (ativos não fungíveis) ou a Web 3, a próxima fase da internet, podem ter impacto no mundo da filantropia.

“Fico muito contente quando estas conferências de tecnologia falam sobre o impacto que podem ter na filantropia. Quando vi NFT, Web 3, blockchain, pensei logo como é que é possível usar isto para filantropia”, disse a atriz, que tem uma fundação com o seu nome. Foi nessa qualidade que veio falar a Lisboa.

“Temos eleições [intercalares] nos EUA para a semana [8 de novembro]. Recentemente tivemos a rejeição dos direitos das mulheres e direitos reprodutivos. Vai afetar as mulheres de todo o mundo. Se olharem para o que está a acontecer no Irão… Temos de ser as vozes dessas mulheres. O que acontece num ponto do mundo afeta-nos do outro.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É importante conetarmo-nos uns com os outros e sermos a voz uns dos outros”, frisou a atriz. “O que acontece no México, no Brasil… afeta-nos a todos. Tenho de me preocupar com mulheres a serem censuradas no Irão.” Há que “usar a tecnologia e conetividade para sermos as vozes uns dos outros”.

Anil Soni, da WHO Foundation, realçou o mesmo ponto. “A pandemia ensinou-nos a perceber que aquilo que acontece num ponto do mundo afeta no outro.” “Um conflito que está a acontecer num ponto do mundo”, acrescentou, referindo-se à guerra na Ucrânia, “está a fazer com que 70 milhões de pessoas, a dimensão de França, estejam em risco de fome.”

E, na ótica deste responsável, só se entendermos a máxima “eu sou porque tu és” é que “haverá um sentimento de cidadania global”.

Longoria deixou ainda um recado à plateia da Web Summit. “Se estão aqui já estão a pensar globalmente. O que é preciso é irem para casa e multiplicarem esta mensagem e a educação que estão a retirar daqui.”