A edição deste ano da Festa da Vinha e do Vinho começa na quarta-feira, em Borba (Évora), com a participação de cerca de 80 expositores, com destaque para os produtores do Alentejo, anunciou esta sexta-feira a câmara municipal.

O certame dedicado ao vinho e à vinha, que recebe habitualmente milhares de visitantes, vai decorrer até ao dia 13 deste mês, no pavilhão de eventos da cidade, com entrada livre, para promover, sobretudo, os vinhos do Alentejo, com a participação de produtores que apresentam as suas marcas para degustação e venda.

A festa serve de apresentação do vinho novo dos produtores locais pelo São Martinho e, segundo o município, durante os cinco dias está “garantida muita animação”.

Espetáculos musicais, animação de rua, atividades desportivas, gastronomia, produtos e doçaria regionais, artesanato, colóquio técnico e provas de vinhos constituem alguns atrativos do certame.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O cartaz musical, com entrada livre, é um dos destaques da iniciativa e integra, durante quatro noites, as atuações do grupo Sangre Ibérico (dia 9), fadistas de Borba e Cuca Roseta (dia 10), Ivandro, Cromos da Noite, Karetus e Dj Diaz (11), Aurea, Dj Brat e Dj S-Silva (12). Rebeca atua no dia de encerramento, às 16h.

O arraial de São Martinho, no dia 11, às 18:30, com oferta de castanhas e vinho, e o circuito das tascas, com grupos corais, no dia 12, às 11h, são outros destaques do programa.

Está prevista a presença dos secretários de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, e da Agricultura, Rui Martinho, na inauguração da festa, na quarta-feira, às 10h.

A festa é organizada pelo município em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana e a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo.