Um foguetão chinês vai cair (mais uma vez) de forma não controlada na Terra, atirando detritos para regiões não determinadas. Em Espanha foi emitido um alerta ao tráfego aéreo porque o país estava, potencialmente, na rota de colisão do foguetão.

Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Se ha establecido Rate Cero para determinadas zonas de espacio aéreo español y ello puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. pic.twitter.com/kfFBYG9s8z — ????Controladores Aéreos ???????? (@controladores) November 4, 2022

O poderoso rocket Long March 5B de mais de 20 toneladas foi lançado na segunda-feira, com o objetivo de colocar o terceiro e último módulo da estação espacial chinesa em órbita. Tal como aconteceu com os módulos anteriores, a reentrada do rocket na atmosfera terrestre será feita de forma não controlada.

É provável que o rocket cai no sul do oceano Pacífico, mas existem vários países por onde o foguetão pode passar na sua descida, incluindo Portugal e Espanha.

A Ásia e a América do Sul estarão completamente fora de perigo de serem atingidos com detritos do foguetão e o risco nos Estados Unidos, Europa e Rússia também é reduzido, escreve o jornal The New York Times.

Ainda assim a vigilância é justificada: em 2020, um foguetão deste tipo lançou detritos de grande dimensão em duas aldeias da Costa do Marfim (mas sem vítimas); e o foguetão que caiu em julho deste ano lançou detritos sobre a Indonésia e a Malásia.

This ⬇️ will be our final prediction for the evening. Unsure if the tracking team will have the time and new data needed in order to run an update in the a.m. before reentry occurs. We'll check back tomorrow. Goodnight. ???? https://t.co/1T2vY21XKl — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 4, 2022

Os objetos chineses não são os únicos detritos de equipamentos construídos pelo homem a caírem na Terra, mas a reentrada controlada dos foguetões, para minimizar o risco de cair numa zona povoada, é uma medida defendida por outras agências, como a NASA (agência espacial norte-americana).

“O que eu quero salientar sobre isto é que nós, o mundo, não lançamos deliberadamente coisas tão grandes com a intenção de cair onde quer que seja”, disse Ted Muelhaupt, consultor da Aerospace Corporation, um grupo sem fins lucrativos financiado pelo governo norte-americano. “Há 50 anos que não fazemos isto.”

A China desvaloriza o alarme e diz que sempre respeito a lei internacional. “[O rocket] foi concebido com uma tecnologia especial: a maioria dos componentes vai arder e ficar destruída durante o processo de reentrada, e a probabilidade de causar danos às atividades da aviação e no solo é extremamente baixa”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian.