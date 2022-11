Os inspetores do fisco ameaçam parar até que sejam revistas as compensações por uso de carro próprio no serviço – compensações que, além de terem sofrido cortes nos últimos anos, se tornaram ainda mais insuficientes com a subida dos preços dos combustíveis.

Em declarações ao Jornal Económico, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT) diz que se tornou “incomportável” os inspetores do fisco continuarem a pagar do seu próprio bolso pelos combustíveis que usam nos carros (próprios) que usam para as deslocações de trabalho. “Paga-se para trabalhar”, diz Nuno Barroso.

Sem uma revisão das compensações, que foram cortadas em 2010 e têm sofrido com a perda do poder de compra, os inspetores do fisco “terão forçosamente de parar as suas viaturas de família ao serviço do Estado, o que vai constituir um grave prejuízo dos resultados da inspeção e investigação criminal”.

As queixas foram entregues no Parlamento, esta quinta-feira, em plena discussão do Orçamento do Estado para 2023, na especialidade.