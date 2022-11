Num evento de unicórnios, Fernando Medina confessou-se um “dinossauro” da Web Summit. “Fui há oito anos a Dublin e depois vim a todas as edições em Lisboa”, cinco delas como presidente da Câmara. Numa conferência dedicada às “políticas financeiras para a inovação em Portugal”, (cujo horário estava inicialmente reservado para a Presidente do Kosovo, que acabou por não comparecer), o ministro das Finanças falou de nómadas digitais, da tributação de stock options, de benefícios fiscais, mas também do aeroporto de Lisboa e da TAP.

“Falámos de inovação e de trazer pessoas de outros países para Portugal. Para atrair empreendedores e startups, deveria haver boas conexões de transportes. Eu suspeito que algumas pessoas da audiência tenham recebido um email da TAP a dizer que pode haver atrasos. No meu canal de televisão, perdemos convidados porque os voos foram cancelados. Acha que é tempo de o Governo vender a sua posição na TAP?”. A pergunta do moderador, Duncan Hooper da CGTN, apanhou Fernando Medina de surpresa. Tanto que o ministro das Finanças não a terá compreendido à primeira, uma vez que respondeu sobre o atraso na construção do aeroporto de Lisboa.

“Infelizmente, o processo de decisão sobre a construção do novo aeroporto não foi um dos nossos melhores momentos. Foi decidido nos anos 60, muito antes de eu ter nascido. Mas finalmente temos um acordo entre os dois maiores partidos sobre o processo que vai levar à construção do aeroporto e permitir-nos ter capacidade para termos melhores conexões. Reconheço que precisamos de melhores infraestruturas, acredito que o meu Governo vai chegar a uma solução”.

