“Por deliberação do Banco de Portugal, de 2 de novembro de 2022, foi concedida autorização prévia para o exercício de funções do novo Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, liderado por Celeste Hagatong”, comunicou o Ministério da Economia e do Mar, acrescentando que a nova administração “assumirá funções no decurso do mês de novembro”.

A nova administração, cuja presidente não executiva será Celeste Hagatong, estava à espera de luz-verde do Banco de Portugal. Ana Rodrigues de Sousa Carvalho assumirá o cargo de presidente executiva (CEO). Beatriz Freitas deixa assim a instituição financeira pública.

Os restantes membros da comissão executiva do Banco Português de Fomento – Tiago Simões de Almeida, Rui Dias e Susana Bernardo – “mantêm-se em funções”, disse o Governo quando anunciou a contratação de Celeste Hagatong e Ana Carvalho para a instituição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Celeste Hagatong e Ana Carvalho passam, assim, da Cosec, entidade de seguros de crédito, para o Banco de Fomento. Em junho a comunicação da nova administração foi feita um dia depois de ser conhecido que o Governo iria passar para o Banco Português de Fomento a gestão dos seguros de crédito com garantia do Estado, que estava desde 1969 entregue à Cosec, empresa controlada pelo grupo BPI e pela Allianz Trade (Euler Hermes). A mudança, dizia-se, ia ser preparada até ao final do ano.

Ainda na semana passada, no Parlamento, no debate do Orçamento do Estado, António Costa Silva, ministro da Economia, admitiu que nem tudo estava a funcionar com o Banco de Fomento. Em resposta ao PSD declarou que “o Banco do Fomento foi criado no meio de uma pandemia, e um dia vamos fazer o balanço fez em relação à pandemia o Banco de Fomento nessa situação muitos difíceis operacionalizou uma linha 9 mil milhões de euros”. Mas acrescentou: “Não estou contente com o desempenho do Banco de Fomento. Temos de melhorar. As nossas instituições não são perfeitas”, concluindo que “temos de reconhecer o que está a resultar e melhorar o que não está.”

O Banco de Fomento tem estado envolto em várias polémicas, nomeadamente na entrega de fundos.