Um defensor das criptomoedas, uma celebridade de Hollywood tornada jornalista e a cética do fenómeno da Web3 e das criptos entraram no palco da Web Summit com uma missão em mente: debater o futuro das criptos para tentar perceber o que se segue para este fenómeno.

“Bem, devíamos fazer isto num ringue de boxe”, brincou a jornalista do Wall Street Journal, Caitlin Ostroff, ainda antes de abrir as hostilidades. A conversa entre Charles Hoskinson, fundador da plataforma de blockchain Ethereum, Ben McKenzie, estrela das séries “The O.C.” e “Gotham”, entretanto tornado jornalista e autor, e Molly White, uma cética e responsável pelo site que tem o irónico nome “Web 3 is going great”, foi mais aguerrida do que o esperado.

“Acho que as criptos ainda estão à procura de uma história para contar”, começou por dizer Ben McKenzie. O comentário mereceu logo uma resposta de Charles Hoskinson: “Acho que já atingimos muita coisa”, acrescentando que algumas empresas ligadas ao setor das criptomoedas até já conseguiram chegar à bolsa de valores.

Hoskinson defendeu que há muitas pessoas que foram incentivadas a olhar para as criptomoedas devido ao facto de a “indústria financeira lixar as pessoas”. “Há desigualdade para onde quer que olhem. É difícil conseguir um crédito. Não acordámos um dia e dissemos que íamos mudar o sistema todo. Criámos uma indústria para reimaginar como é que o dinheiro funciona.”

Ben McKenzie reconheceu que o atual sistema financeiro tem efetivamente fragilidades, mas defendeu que há muitas “pessoas que perdem dinheiro”. Charles Hoskinson rebateu com o argumento de El Salvador, que reconheceu a bitcoin como uma moeda legal. “Já foi a El Salvador?”, respondeu McKenzie. “O facto de não ser usada no país onde é reconhecida já diz muito.”

Molly White notou que o facto de haver tantos ataques no mundo das cripto “é uma barreira”, ao “ponto de já nem sequer serem novidades”. “Dizer a pessoas normais para porem o seu dinheiro nestes projetos… Não percebo como é que uma indústria destas pode dizer coisas como ‘80%, 90% são esquemas mas há coisas sérias a acontecer’. Como é que uma indústria pode considerar isto saudável?”

Hoskinson defendeu que também tem sido crítico dos parâmetros de segurança das plataformas, mas pediu para haver alguma confiança. “Ainda estamos só no início” e notou que já há planos para regulação na União Europeia.

“A maioria das pessoas perde dinheiro”, atacou o ator. “Dezenas de milhares de pessoas perderam dinheiro.” Hoskinson preferiu dizer que “tomaram uma decisão.”

“O importante é concordarmos que há questões com o sistema financeiro”, argumentou Molly White. “Não se pode assumir que, por alguma razão ser diferente, é logo melhor. (…) Até agora, as criptos estão a arruinar a vida das pessoas.”