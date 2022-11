A deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, propõe, no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano, prolongar até junho de 2023 a fixação de preços máximos para o gás de garrafa.

De acordo com a proposta que foi esta sexta-feira entregue no parlamento, o PAN propõe que, “por razões de interesse público e de forma a assegurar o regular funcionamento do mercado e a proteção dos consumidores”, seja “prolongada, com efeitos retroativos à data de 01 de novembro de 2022, até ao dia 30 de junho de 2023, a vigência das margens máximas e do respetivo preço de venda ao público do gás de petróleo liquefeito engarrafado, estabelecidos na Portaria n.º 205-A/2022, de 12 de agosto, e nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 2.º da referida portaria”.

Uma vez que o Orçamento do Estado entra em vigor em janeiro, a deputada única propõe também que os consumidores sejam reembolsados “do valor do acréscimo de preço face ao fixado” para as botijas de gás adquiridas “entre 01 de novembro e 31 de dezembro de 2022”.

Considerando que “este regime assegura pelo menos a defesa dos consumidores face a um cenário de incerteza e, consequentemente, garante a defesa do interesse público”, o PAN considera que a medida “assegurará a dois terços das famílias portuguesas uma poupança de cerca de três euros nas botijas de gás pequenas e de cerca de seis euros nas botijas de 45 quilos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na proposta, Inês de Sousa Real refere que “existem em Portugal um total de 1,5 milhões de consumidores dependentes do gás de petróleo liquefeito engarrafado (vulgo gás de botija), o que na prática corresponde a dois terços das famílias”, e apontam que o preço tem sofrido “sucessivos aumentos do preço de venda ao público”.

A deputada e porta-voz do PAN aponta que a fixação de preços máximos para o gás engarrafado vigorou entre agosto e o dia 31 de outubro e lamenta que, apesar de a portaria admitir que o prazo pudesse ser prorrogado “caso a situação assim o justifique”, o Governo “não aprovou qualquer prorrogação” da sua vigência.

Isso “significará o regresso ao regime de preços livres e uma subida em flecha do preço de venda ao público do gás de petróleo liquefeito engarrafado, que colocará milhões de famílias numa situação ainda mais frágil do que aquela que já estão neste momento devido à crise de inflação que o país já está a enfrentar”, critica.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano está a ser apreciada na especialidade e a votação final global está agendada para 25 de novembro.