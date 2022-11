O papa Francisco alertou esta sexta-feira no Bahrein que o Oriente e o Ocidente são cada vez mais dois blocos opostos, sublinhando que se continuarem a “brincar com mísseis e bombas” o mundo vai encher-se de “cinzas e ódio”.

“Depois de duas terríveis guerras mundiais, depois de uma guerra fria que durante décadas deixou o mundo em suspense, no meio de tantos conflitos desastrosos em todas as partes do globo, entre vozes de acusação, ameaça e condenação, ainda nos encontramos a cambalear à beira de um equilíbrio frágil“, disse.

O papa disse ainda desejar que as disputas “sejam resolvidas para bem de todos”

Francisco falava na Praça Al Fida, no grande complexo do palácio real de Sakhir, no Bahrein, no encerramento do “Fórum de Diálogo entre Oriente e Ocidente para a Coexistência Humana” após os discursos do rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, e do imã do Universidade de Al Azhar, do Egito, Ahmed al Tayeb.