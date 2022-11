O virologista Pedro Simas terá acumulado durante mais de meio ano (perto de oito meses) as funções de vereador substituto na Câmara Municipal de Lisboa com prestação de serviços pagos à autarquia, noticia esta sexta-feira o Expresso. De acordo com o semanário, trata-se de uma incompatibilidade, visto que o Estatuto dos Eleitos Locais tornará a acumulação de funções ilegal.

Pedro Simas, um dos responsáveis de saúde mais ouvidos ao longo do período da pandemia da Covid-19, surgia em oito lugar na lista da coligação Novos Tempos — de Carlos Moedas — às eleições autárquicas em Lisboa. Tendo sido eleitos sete vereadores, ficou como primeiro não-eleito.

Porém, mesmo nesta situação não poderia celebrar contratos de prestação de serviços com a autarquia como o que Pedro Simas terá celebrado em novembro de 2021 (o novo executivo tomara posse em outubro), neste caso com o gabinete da vereadora Laurinda Alves (que se demitiu há dias), por um valor total de 90 mil euros previstos para serviços que seriam prestados ao longo de dois anos, refere o Expresso. O contrato terá sido rescindido no fim de julho de este ano.