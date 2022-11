O Penguin Random House Grupo Editorial (PRHGE) adquiriu o restante capital (15,6%) da empresa PRH Grupo Editorial Portugal, Lda., que estava na posse de Manuel de Freitas e família, tornando-se assim o único proprietário da empresa em Portugal.

O anúncio foi feito esta quinta-feora, em comunicado, pelo grupo, que deixará de ter Manuel de Freitas como diretor-geral e passará a ter uma direção partilhada por Clara Capitão, diretora editorial, e Pedro Veiga Ferreira, diretor financeiro, de logística e de sistemas.

O atual PRH Grupo Editorial Portugal resulta da fusão, em julho de 2021, das empresas 20|20 Editora e PRHGE, uma união que se revelou “muito positiva, consolidando-se o PRH Grupo Editorial como um grupo editorial de referência no mercado editorial português”, afirma o comunicado.

“Continuaremos a prosseguir em Portugal a missão da Penguin Random House a nível mundial, que consiste em fomentar a paixão pela leitura através da publicação de livros que respondam à diversidade de gostos e às necessidades de uma sociedade plural”, afirma a nota.

Este grupo editorial chegou a Portugal em 2014, na sequência da aquisição a nível ibérico da editora Santillana, que operava em Portugal desde 2008 sob o nome de Editora Objectiva.

Desde então, tem-se dedicado à publicação de livros para adultos e crianças, “com a missão de apresentar aos leitores portugueses uma seleção cuidada de obras e autores internacionais, a par de um firme investimento na publicação de autores portugueses nos mais variados registos”.

Assinalando que as suas chancelas têm vindo a afirmar “presença e relevância” no mercado português, o grupo sublinha que a compra da totalidade do capital do PRH Grupo Editorial Portugal agora acordada “é mais um passo na consolidação da posição do grupo em Portugal”.

O PRHGE detém em Portugal um catálogo de mais de 4.000 títulos distribuídos pelas chancelas Alfaguara, Alfaguara Infantil e Juvenil, Arena, Booksmile, Cavalo de Ferro, Companhia das Letras, Elsinore, Fábula, Fábula Educação, Farol, Iguana, Influência, Joybooks, Lilliput, Nascente, Nuvem de Letras, Nuvem de Tinta, Objectiva, Penguin Clássicos, Suma de Letras, Topseller e Vogais.

Entre os autores de língua portuguesa publicados por este grupo encontram-se nomes como Afonso Cruz, João Tordo, Ferreira de Castro, Cláudia Andrade, Tatiana Salem Levy, Filipe Melo, Capicua, Miguel Araújo, Hugo Gonçalves, Yara Nakahanda Monteiro, Raduan Nassar ou Chico Buarque.

A estes juntam-se, na cena internacional, autores como os vencedores do Prémio Nobel Abdulrazak Gurnah, Olga Tokarczuk, Nelson Mandela, Svetlana Alexievich, Nadia Murad, Elias Canetti, Knut Hamsun, Czeslaw Milosz, Halldor Laxness e Barack Obama, bem como Walter Isaacson, Yuval Noah Harari, Bernardine Evaristo, Daniel Kahnemann, Michelle Obama, Ali Smith, Julio Cortázar, J.G. Ballard, Adolfo Bioy Casares, Dino Buzzati, Dale Carnegie, Carlo Rovelli, Douglas Stuart, Bono, Greta Thunberg, Paula Hawkins, Camilla Läckberg, Joël Dicker, Michel Houellebecq, Leïla Slimani, Colson Whitehead, Jon Fosse, Juan Gabriel Vásquez e Javier Marías, entre muitos outros.

Para o público infantojuvenil, destacam-se os autores José Jorge Letria, Anna Llenas, David Machado, José Mauro de Vasconcelos, Margarida Fonseca Santos, Maria Inês Almeida, Dr. Seuss, Judith Kerr e E. B. White.

