Menos de uma semana para o anúncio dos convocados para o Mundial, duas semanas para a viagem rumo ao Qatar, 20 dias para o primeiro encontro da fase final com o Gana. Portugal está na antecâmara de mais uma grande prova de seleções, neste caso a única que nunca venceu depois das vitórias no Campeonato da Europa e na Liga das Nações, e Fernando Santos abriu o livro em entrevista à SportTV sobre vários temas envolvendo a Seleção, incluindo a possibilidade de regresso de Rafa e o momento de Ronaldo.

“Tenho a mala feita para muitos dias, naturalmente. A mala vai sempre preparada para muitos dias. São mais as certezas do que as dúvidas dentro dos convocados mas há questão imprevisíveis que não podemos controlar. Já tivemos essas contrariedades, lesões… Ainda faltam dois jogos até à convocatória. Isto de os jogadores jogarem domingo e quarta sentiu-se. Diogo Jota e Pedro Neto estariam no lote de 55, há casos que estamos a monitorizar quase ao minuto, Danilo e Nuno Mendes já estão recuperados… Vai ser tudo ao minuto e em cima do acontecimento. Esperemos que não existam mais surpresas desagradáveis. Pepe? Estamos em contacto com o departamento médico do FC Porto. Com ou sem ele, as ambições vão ser sempre as mesmas. Se acreditamos, não podemos deixar de fazê-lo por faltar um jogador. António Silva mais perto? Está definido levar quatro centrais e há três que estão mais perto”, começou por referir.

“Quem vem à Seleção é apenas por mérito, não interessa se é do empresário A ou B ou do clube A ou B. Em 2016 dizia-se que a base era quase toda do Sporting quando isso não interessava, era pelos jogadores. Sim, falo e conheço muitos empresários mas não me interessa isso, eu nunca tive empresário por exemplo. Rafa? Dossiers fechados não existem. Sempre disse que a Seleção estaria aberta a todos os jogadores. Nessa altura havia casos como o do Tiago ou do Ricardo Carvalho, jogadores que tinham manifestado o mesmo sentimento e que depois resolveram o contrário com uma conversa e pediram à Federação para não contar com a carta que tinha sido escrita antes. Há uma questão formal… Um jogador não pede ao selecionador para deixar a Seleção, um jogador quanto muito solicita ao selecionador isso mas quando não quer tem de ser diretamente com a Federação. Para mim não há casos encerrados. Se o telefone tocasse, se fosse o Rafa ou alguém da parte dele a dizer que queria falar comigo sobre o assunto, eu perguntava a que horas e em que local”, defendeu Fernando Santos, que não colocou o avançado do Benfica nos 55 eleitos iniciais.

“Comigo ele vem desde 2016, tinha vindo em 2014 com Paulo Bento. Foi selecionado da última vez, como no Europeu de 2021 e depois disso. É um ciclo normal. Em outubro e novembro foi convocado, não fez parte por lesão. Nunca as portas da Seleção se fecharam a ninguém. Se seria titular na Seleção? Este Rafa e o Rafa de sempre. Se o convoquei sempre… Em 2016, 2019, 2020, 2021, 2022… Tem a ver com o que os jogadores me dizem em campo. Eles no campo é que me dizem se querem jogar. Antes havia sempre potenciais jogadores a ser utilizados e havia três que ficavam de fora. Aconteceu no Europeu e era uma coisa má. Não é o caso agora, um pouco por culpa minha, Deschamps, Martínez, Luís Enrique… Dissemos que todos os 26 poderiam ser utilizados. Todos são potenciais titulares. E com cinco substituições a probabilidade é ainda maior. Não há hoje jogadores em que seja eles e mais dez. Sempre respeitei o que os outros pensam, é de bom senso. Não os faz melhores ou piores, não vai é partir de mim”, acrescentou.

“Se me falassem há dois meses, quando o Ronaldo não estava a ser utilizado com regularidade, é diferente de falar agora, que está a ser titular… Houve um momento em que fiquei preocupado, em que se falou que ele não iria treinar com a equipa. Estar a treinar sozinho é muito difícil. Mas a partir desta última questão, em que ele terá falado com o treinador, jogou a titular na Liga Europa e no Campeonato. Antes podia colocar-se a questão do ritmo de jogo, agora cada vezes menos. E se ele continuar a jogar, ainda menos. Agora é titular”, frisou Fernando Santos a propósito da situação do capitão da Seleção.

“Portugal ganhou o Europeu em 2016 com base no nós, não é só equipa, é de todos. O somatório de ‘eus’. Sabemos qual a base para ganhar. É estarmos absolutamente determinados em sermos nós. Sobre o Ronaldo, sempre ouvi falar na questão do ketchup… Vamos esperar com calma. É um tema sobre o qual não se ouve falar nem em Inglaterra. Falou com o treinador e jogou, não só na Liga Europa como no campeonato. Muitos vão ficar de fora. Todos acham que devem ser titulares absolutos, mas já não é de hoje, já em 2016 era assim. O Quaresma foi fundamental e nem sempre era titular. Quem o conhece sabe que não estava satisfeito seguramente. Antes podia-se colocar a questão do ritmo de jogo [de Ronaldo], ou seja, de pouca utilização, mas neste momento essa questão coloca-se cada vez menos”, comentou o técnico.

Em paralelo, mais à margem de questões desportivas, Fernando Santos abordou também a decisão do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) de indeferir o pedido que tinha sido feito pelo selecionador a propósito do enquadramento fiscal do contrato que tem desde 2014 com a Federação e que levou a um diferendo com a Autoridade Tributária (AT), com essa garantia de que ou o próprio ou a sua empresa (FEMACOSA) terão de reaver dinheiro – e é por isso que vai recorrer para o Supremo Tribunal.

“Que doeu, doeu. Que dói, dói. E dói porque ouvi muita mentira em relação a isto. No momento certo pensaremos no que se vai decidir em relação a estas questões. Houve muita mentira, porque 80% dos vencimentos daquilo que foi pago pela Federação em 2016 e 2017, mais de 80%, estão neste momento na Autoridade Tributária (AT). Quem recorreu fui eu. Não foi a Autoridade Tributária que levou o Fernando Santos a qualquer coisa. Nunca fui acusado de fraude fiscal, nada. Só me disseram assim ‘Olha, nós temos aqui uma divergência, tu não devias pagar por aqui, tens de pagar por aqui’. E nós pagamos. Então, o quê que eu fiz? Recorri. Não me parece que nenhum português possa pensar em pagar 80 e tal por cento em impostos. Isso não me parece verdadeiramente legítimo”, destacou o selecionador nacional.

“Fui ao Centro de Arbitragem Administrativa dizer ‘Eu já paguei de dois lados, um em sede de IRC e outro em sede de IRS. Então, mas digam-me lá como é que é porque eu é que sou o credor, ou eu ou a minha empresa. Alguma coisa tem de ser devolvida, ou a mim em sede de IRS… ‘. Eu já impugnei a decisão para os tribunais administrativos porque toda a gente me continua a dizer que é tudo normal, que é tudo legítimo. Irei também, esta semana, fazer o recurso para o Supremo Tribunal. Continuo absolutamente convencido de que estou certo. Há uma coisa que eu sei, é que no fim eu vou ter de receber. Eu, não é o Estado. Seja qual for a decisão do Tribunal Administrativo. Mas há uma coisa que eu sei, ou eu Fernando Santos vou receber o IRS ou a FEMACOSA vai receber o IRC”, acrescentou ainda a esse propósito.