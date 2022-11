Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As forças russas estão a travar uma “guerra santa” contra o “Ocidente satânico”, contra o “Anticristo”, afirmou o filósofo Alexander Dugin, ideólogo do Kremlin, durante uma entrevista à televisão estatal russa.

O vídeo do momento foi partilhado no Twitter pelo jornalista da BBC Monotoring Francis Scarr, que acompanha a televisão russa. “É uma batalha santa contra o Ocidente satânico”, sublinhou Dugin.

Alexander Dugin says he agrees with Ramzan Kadyrov Russia, he argues, is fighting a "holy war against the satanic West", a "final apocalyptic, eschatological battle against the antichrist" Entirely normal stuff, in short pic.twitter.com/amC9vpYueU — Francis Scarr (@francis_scarr) November 4, 2022

Durante a entrevista, o filósofo russo disse concordar com as recentes declarações do líder checheno, Ramzan Kadyrov, que apelou à criação de uma “jihad” russa para lutar na Ucrânia. “Sim, é uma batalha ortodoxa, um batalha final apocalíptica e escatológica da Rússia cristã ortodoxa, a Rússia santa, contra o Anticristo. Esse é objetivo da operação militar especial”, afirmou Dugin.

Alexander Dugin, cuja filha foi assinada num atentado em março, é considerado o ideólogo do Presidente russo, Vladimir Putin, e defende há vários anos que a Rússia devia invadir a Ucrânia. Com a entrada das tropas russas em território ucraniano, a 24 de fevereiro, viu a sua previsão tornar-se realidade. As autoridades russas suspeitam na verdade que o ataque que matou Daria Dugina terá sido perpetrado pelos serviços de espionagem ucranianos e teria como alvo o próprio filósofo.