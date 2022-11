“Não se preocupem. Vamos libertar o Irão. Eles vão libertar-se a si próprios bastante rápido.” O discurso de Joe Biden não era sobre a situação no Irão. Não era sobre Mahsa Amini, a jovem iraniana de 22 anos que acabou morta depois de detida pela Patrulha da Orientação. Não era sequer sobre os protestos que continuam no Irão, com palavras de ordem como “Mulheres, Vida, Liberdade”.

Numa ação de campanha para as eleições intercalares norte-americanas, na quinta-feira à noite, o Presidente Biden falava sobre veteranos de guerra. Falava do Iraque e do Afeganistão e de como cada vez mais veteranos chegam ao país com doenças e membros amputados, em números superiores ao de qualquer outra guerra. Depois falou dos poços de queima — muito usados no Irão, mas não só — usados para destruir toda a espécie de resíduos, que resultam em fumos tóxicos que causam muitas das doenças de que os veteranos sofrem. Aí, falou do Irão. De como ia ser libertado e de como ia libertar-se a si próprio.

O discurso de San Diego chegou a Teerão. E chegou esta sexta-feira, dia em que o país comemora a invasão da embaixada norte-americana de 1979 (que deu origem à crise de reféns que durou 444 dias). Foi nesse ano que aconteceu a Revolução Iraniana, quando a monarquia autocrática pró-Ocidente deu lugar a uma república islâmica teocrática. Esta sexta, milhares de iranianos caminharam pelas ruas da capital gritando “Morte à América” e “Morte a Israel”, queimando bandeiras dos dois países.

No palanque, Ebrahim Raisi falou aos manifestantes e foi nesse momento que o Presidente do Irão respondeu ao Presidente norte-americano.

“Há algumas horas fui informado que o Presidente dos Estados Unidos disse uma coisa que deve ter sido devido à distração, quando disse que pretende libertar o Irão. Senhor Presidente, o Irão foi libertado há 43 anos, e está determinado a não ser encarcerado por si, nem voltar a ser a sua vaca leiteira”, disse Raisi, ao som dos aplausos da multidão.

O Presidente iraniano disse ainda que qualquer um que lance o país na instabilidade “faz o jogo dos inimigos da revolução iraniana”.

Há sete semanas que o Irão é palco de protestos na sequência da morte de uma jovem de 22 anos. Mahsa Amini foi detida pela chamada polícia da moralidade por não cumprir as regras de vestuário. Desde então, milhares de mulheres iranianas saem à rua sem hijab, o véu islâmico, e cortam o cabelo como forma de protesto.