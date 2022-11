Foi criado nem há uma semana e tem dado que falar, pelas supostas vantagens e privilégios que concede a quem vem de fora. O visto para nómadas digitais foi inclusive alvo de um protesto à porta da Web Summit no segundo dia do evento, alegando os manifestantes nomeadamente o impacto que têm no acesso à habitação. Mas numa cimeira tecnológica com milhares de possíveis alvos do programa, o tema era incontornável e foi o próprio Governo que veio falar sobre ele, na figura da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

“Toda a gente se quer mudar para Portugal e o Governo tem promovido muito o país como destino de excelência. Como é que aconteceu esta transformação de Portugal nos últimos 10 anos?”. A primeira questão colocada a Rita Marques deu à secretária de Estado a oportunidade de explicar que Portugal “tem vindo a promover-se nos últimos anos não só para o turismo” mas, no geral, como um sítio bom para visitar, viver e investir”. Com “excelentes resultados”.

A criação do visto para nómadas digitais, que têm de ser cidadãos de fora da UE que ganhem mais de 2.800 euros, foi uma forma de “ir mais além”.

