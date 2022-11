Nicolas Peter, o director financeiro da BMW (CFO), afirmou à publicação germânica Muenchner Merkur que “os clientes devem poder comprar os carros directamente aos construtores no futuro, sem qualquer necessidade de envolver os concessionários”. O financeiro defende que se deve “dar a possibilidade aos clientes de encomendarem os carros que desejam directamente a nós, os fabricantes”.

Esta afirmação está em linha com o que a BMW já tinha avançado anteriormente mas, de acordo com a Reuters que avançou com a notícia, parece existir agora uma data para implementar a alteração na forma de comercializar os automóveis do grupo. A Mini deverá abraçar esta nova forma de vender carros já em 2024, para a BMW começar a prescindir da rede de vendas tradicional dois anos depois, em 2026.

Os grandes salões de venda e exposição, à semelhança dos concessionários, como o local onde se compram automóveis, só irão existir até 2024 para a Mini e 2026 para a BMW, segundo o CFO do Grupo BMW 2 fotos

A nova estrutura de vendas, sem concessionários a negociar e a vender os carros novos, mas apenas a assisti-los e a entregá-los aos clientes – consumindo por isso verbas substancialmente inferiores – deixará margens maiores para o fabricante, com o grupo alemão a seguir o esquema já implementado pela Tesla, mas igualmente pelos outros fabricantes de veículos eléctricos, como a Lucid e a Rivian. Sabendo-se que até gigantes como a Ford e a General Motors estão a estudar a melhor forma de abraçar esta solução com vendas online, em que a rede de vendas passa a rede de distribuição e assistência.

Ao jornal Muenchner Merkur, Nicolas Peter assegurou que as vendas directas online são a estratégia a seguir pela BMW e Mini, opção que vem associada a vantagens para os clientes, uma vez que vão passar a existir preços fixos. Contudo, nem tudo são rosas, uma vez que os habituais descontos poderão desaparecer, eles que atingem valores muito sumarentos especialmente junto ao final do mês, quando os concessionários perseguem o volume de vendas imposto pelo fabricante e estão na disposição de realizar um esforço adicional para tentar reforçar o prémio por atingir os objectivos. Mas é expectável que esta nova política de preço fixo (e igual para todos) resulte em preços de venda ao público mais baixos, já a contar com a ausência de desconto.