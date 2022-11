O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, instou este sábado israelitas e palestinianos a reduzirem “urgentemente” a tensão na Cisjordânia.

“Boa conversa ontem [sexta-feira] com o Presidente [Mahmoud] Abbas. Reiterei-lhe o nosso compromisso com uma solução de dois Estados e sublinhei a necessidade de todas as partes reduzirem a tensão na Cisjordânia”, publicou Blinken no Twitter.

Good speaking with President Abbas yesterday. I reiterated our commitment to a two-state solution and underscored the need for all parties to urgently de-escalate the situation in the West Bank.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2022