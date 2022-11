O presidente da Assembleia Municipal da Lourinha, Brian Silva, foi esta sexta-feira eleito presidente da Federação Regional do Oeste (FRO) do PS, confirmou a Comissão Organizativa do Congresso

No processo eletivo que decorreu esta sexta-feira entre as 18h00 e as 22h00 “participaram um total de 279 votantes, tendo saído vencedora a lista A (liderada por Brain Silva) com 169 votos“, disse à agência Lusa Nelson Aniceto, presidente da Comissão organizativa do Congresso da FRO.

Brian Silva, ex-presidente da concelhia do PS, atual presidente da Assembleia Municipal da Lourinhã e líder da bancada socialista na assembleia intermunicipal do Oeste disputou a liderança com o atual presidente da FRO, Pedro Folgado, que obteve 125 votos.

Contactado pela Lusa Brain Silva destacou o facto de as eleições “terem decorrido com uma participação muito grande em praticamente todas as secções”, considerando que “o partido sai mais forte e unido deste ato eleitoral mais disputado, em que “mais de 80% dos militantes pagaram cotas”, para exercer o seu direito de voto.

Sob o lema “Unir e Fortalecer o Oeste”, o novo presidente vai direcionar o seu mandato para “as grandes prioridades da região”, entre as quais a construção do novo hospital “que será um dos temas na ordem do dia”.

O reforço de médicos e enfermeiros para a região, a continuação da modernização da Linha do Oeste, a construção do IC11, a elaboração do Plano de Regadios para o Oeste, uma estratégia para a mobilidade e medidas para a habitação jovem, são outros dos “caminhos que queremos fazer com todos, independentemente da lista que integraram ou que apoiaram”.

O candidato vencedor reconheceu ao adversário “excelentes qualidades como presidente da FRO, de Câmara [de Alenquer] e da OesteCim”, retirando da votação a convicção de que a FRO “quer prosseguir um projeto de continuidade que tinha sido iniciado pelo antigo presidente Carlos Bernardes”, já falecido, e de quem Brian Silva foi apoiante.

Esta sexta-feira foi também eleita presidente da secção da FRO das Mulheres Socialistas e Igualdade de Direitos Dora Pereira, vereadora na câmara de Alenquer, que protagonizou a única candidatura a este cargo.

As eleições para o mandato 2022/2024 decorreram em todas as concelhias entre as 20h00 e as 22h00, tendo também sido escolhidos os delegados para o congresso federativo agendado para 19 de novembro.

A FRO integra as concelhias de Alenquer, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.