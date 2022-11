A associação BSCD Portugal, que junta cerca de 140 empresas de referência, apresentou um manifesto, a propósito da COP27, onde pede várias medidas, incluindo o financiamento que assegure a transição climática, segundo um comunicado.

“Quase a meio do caminho da Agenda 2030 das Nações Unidas – a qual definiu, em 2015, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – e num momento crítico para a concretização do Acordo de Paris sobre o clima, é fundamental que esta seja uma década de ação”, indicou a entidade.

Segundo o manifesto, que até sexta-feira tinha sido subscrito por 80 empresas, “até 2030, será necessário reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa em 45%, em comparação com os níveis de 2010 – o que implica uma redução anual até 2030 superior à que ocorreu em 2020 devido ao confinamento provocado pela pandemia Covid-19, agora sem as nossas vidas e economias confinadas”, acrescentando que “é importante que a COP27 dê um contributo prático e concreto para o cumprimento do Acordo de Paris sobre o clima”.

Assim, o BCSD Portugal pede a “consolidação de um sistema de comércio de licenças de emissão global” com o “alargamento dos mercados e sistemas de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa a nível global”.

O “aprofundamento nas geografias onde já vigoram, com base em preços de carbono que efetivamente incentivem e acelerem a descarbonização dos nossos sistemas económicos e estilos de vida”, a “homogeneização de critérios por parte dos diversos blocos económicos” e o “incentivo dos mercados de compensação voluntários em fases de transição” são outros pontos defendidos.

A organização quer ainda “aprofundar e concretizar a Lei Europeia do Clima”, com o “aprofundamento dos planos e regulamentação atuais nos aspetos mais relevantes, nomeadamente, no que diz respeito ao Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e à Lei do Clima”, a “adoção de um esquema de incentivos mais robusto e de uma fiscalidade mais verde”, e dos “planos de ação da UE Fit for 55 e RePowerEU”.

Para o BSCD, eram ainda necessárias “novas exigências ao nível da partilha de informação ESG”, com a conclusão da “criação de um standard universal para reporte de riscos, dependências e impactes ESG (ambientais, sociais e de governance), nomeadamente, no que diz respeito ao clima” e “aprofundar e alargar as exigências de reporte de informação não financeira, de diligência ao nível das cadeias de abastecimento e de rotulagem”.

O BSCD destacou, por outro lado, a “mobilização do financiamento necessário para a transição”, com a promoção e incentivo dos “diversos instrumentos financeiros, públicos e privados, de apoio à transição para a sustentabilidade, designadamente, para o investimento em soluções sem carbono ou de baixo carbono” e medidas para “assegurar que a transição climática é justa e inclusiva e, no que diz respeito aos países em desenvolvimento, criar condições para que tenham acesso às soluções de descarbonização conhecidas”.

Por fim, o BSCD quer a “promoção de soluções baseadas na natureza”, através do incentivo e prioridade “às soluções assentes na natureza, ou seja, que contribuam para a circularidade das cadeias de valor através do restauro e valorização de ecossistemas e biodiversidade”.

“O desenvolvimento claro destas seis linhas de atuação prioritárias na COP27 daria um contributo importante para uma economia global mais justa e livre de carbono”, indicaram, destacando que sem esta transição climática, “o futuro será cada vez mais incerto e as crises económicas, energéticas, sociais e ambientais mais frequentes”.