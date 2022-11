O Governo enviou para as câmaras municipais uma proposta que contraria aquilo que ficou acordado no contrato assinado em julho com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a propósito da descentralização da educação, noticia este sábado o Jornal de Notícias.

Segundo aquele jornal, o Governo enviou para as autarquias uma proposta que prevê a manutenção do número de assistentes operacionais por estabelecimento de ensino no novo modelo de descentralização da educação, segundo o qual os funcionários das escolas vão passar a ser trabalhadores das câmaras, e não do Ministério da Educação.

Contudo, como explica o JN, o acordo assinado em julho previa o aumento do rácio de trabalhadores. Por outro lado, a proposta agora enviada pelo Governo também prevê a transferência dos técnicos especializados que não são professores para as autarquias.

Segundo o mesmo jornal, algumas autarquias até já tinham contratado funcionários a contar com verbas suficientes para aumentar o número de trabalhadores, tal como previsto no acordo de julho. A ANMP considera que em vários lugares o número de funcionários não é suficiente para as necessidades das escolas.