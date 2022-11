Algumas urgências de obstetrícia e ginecologia e blocos de parto de hospitais portugueses estão este fim de semana a sofrer algumas perturbações no funcionamento, de acordo com informações publicadas na página criada pelo SNS para dar informações sobre os horários de funcionamento destes serviços.

A página foi criada no final do verão, depois de um pico de encerramentos de urgências de obstetrícia e ginecologia devido à falta de profissionais para preencher as escalas de serviço ter obrigado o Governo a criar uma comissão de acompanhamento desta crise.

Este fim de semana, há que ter em atenção os seguintes hospitais:

Centro Hospitalar Barreiro Montijo

O serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia está a funcionar normalmente, 24 horas por dia, mas o bloco de partos vai encerrar este sábado às 21h00 e só reabre no domingo às 21h00.

Hospital Garcia de Orta (Almada)

O serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia está encerrado desde a meia-noite e só reabre este sábado às 20h30, retomando a partir daí o funcionamento normal.

Hospital de Beja

O serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos encerraram este sábado às 8h00 e só reabrem no domingo às 8h00.

Outros hospitais já sofreram encerramentos durante os últimos dias. Por exemplo, o hospital de Portimão reabriu na sexta-feira às 9h o seu bloco de partos, após alguns dias com vários períodos de encerramento. Já o hospital da Guarda reabriu este sábado às 9h o bloco de partos, após um encerramento de 24 horas.

Por seu turno, o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, reabriu às 8h deste sábado as urgências e o bloco de partos, após um encerramento de 24 horas daquele serviços.