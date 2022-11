Minutos depois de ser conhecida a saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu e destacou que conhece o secretário-geral dos comunistas há 50 anos.

“Lembro-me dele na bancada no PCP, muito jovem. Éramos dos últimos remanescentes desse tempo da constituinte [dos partidos]. O que é facto é que mantive sempre com o secretário-geral do PCP uma cooperação institucional”, afirmou o Presidente da República em declarações aos jornalistas.

“Independentemente de concordâncias e discordâncias”, como aconteceu com a “votação do penúltimo Orçamento do Estado” que levou à dissolução do Parlamento, Jerónimo de Sousa e Marcelo Rebelo de Sousa mantiveram uma “cortesia institucional” e “cooperação institucional muito rigorosa”.

Quanto ao substituto, Paulo Raimundo, o Presidente da República desejou-lhe “felicidades no exercício de funções” e descreveu a escolha do PCP somente como “partidária”.

Questionado sobre se a mudança de liderança poderia implicar uma mudança de fundo nos comunistas, o chefe de Estado preferiu não comentar: “Não me posso pronunciar sobre isso. Pense o que pensar sobre isso, não me posso pronunciar”.