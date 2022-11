Gerard Piqué nasceu no dia 2 de fevereiro de 1987. Nesse mesmo dia, há mais de 35 anos, o Barcelona ganhou mais um sócio. Amador Bernabéu era amigo pessoal de Cruyff, fez parte de várias direções catalãs, foi vice-presidente de Joan Gaspart no início do século XXI e assumiu uma enorme esfera de influência durante décadas — pelo meio, era também avô do recém-nascido Gerard Piqué. O recém-nascido que se tornou sócio do Barcelona assim que nasceu.

Este sábado, em Camp Nou e contra o Almería, Piqué terminou a carreira de jogador profissional de futebol enquanto titular, com a braçadeira de capitão, com uma vitória (2-0) e depois de ter entrado no estádio com os filhos pela mão. Todos os jogadores catalães atuaram com a inscrição “Sempr3” na camisola, uma referência ao número do espanhol, e este despediu-se sob uma enorme ovação quando foi substituído a cinco minutos do fim. Despediu-se do Barcelona, do estádio onde viveu as maiores alegrias, dos adeptos para quem é um herói e um ídolo e do relvado onde cumpriu os próprios sonhos e os sonhos que o avô sempre teve para ele. Entrou nas camadas jovens aos 10 anos, no final dos anos 90 e enquanto médio defensivo; e sai aos 35 como central, depois de ganhar tudo e de se tornar muito mais do que um atleta.

