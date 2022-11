O Presidente francês, Emmanuel Macron, divulgou este sábado nas redes sociais um vídeo a pedir ao público que lhe enviasse perguntas sobre o que a França deveria fazer quanto às alterações climáticas e à biodiversidade.

Vous avez des questions sur l’action que nous menons pour l’écologie ? Posez-les-moi. Je prendrai le temps de vous répondre. pic.twitter.com/dKgKCTxJoF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 5, 2022

O vídeo desencadeou milhares de respostas, nomeadamente sobre subsídios a combustíveis fósseis, poluição do mar e energia nuclear. Contudo, também houve quem fosse hostil ou desconfiasse da sua sinceridade.

Macron, que participará nas negociações climáticas da ONU, no Egito, que arrancam no domingo, prometeu responder às perguntas a partir da próxima semana.

No início da sua presidência, Macron prometeu fazer do combate às questões das alterações climáticas uma prioridade, mas tem sido alvo de críticas generalizadas por não instituir mudanças suficientemente tangíveis.

Segundo o seu gabinete, Macron deverá discutir, durante as negociações da COP27, a proteção das florestas, o clima e a grande muralha verde de África. Mais de 120 líderes mundiais participam nas negociações climáticas da ONU este ano no ‘resort’ costeiro de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, a partir de domingo.

Questões melindrosas vão ser discutidas nas negociações até ao dia 18, incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa e o aumento da ajuda financeira para países pobres que lutam contra os impactos das mudanças climáticas.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, alertou este sábado para a necessidade urgente de um acordo climático entre os países ricos e os que estão em desenvolvimento, caso contrário a população mundial estará “condenada”.