Ao fim de 255 dias de guerra, pela primeira vez este sábado o chefe da diplomacia do Irão reconheceu que Teerão forneceu drones a Moscovo, apesar de insistir que a transferência surgiu antes do conflito na Ucrânia, que viu os drones de fabrico iraniano a bombardear Kiev.

As reações da Ucrânia à revelação não demoraram a chegar. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko, disse que o “Teerão deve perceber que as consequências da cumplicidade nos crimes da agressão da Rússia contra a Ucrânia serão muito maiores do que o benefício do apoio” de Moscovo.

Por sua vez, Volodymyr Zelensky acusou o Irão de mentir acerca do fornecimento de drones à Rússia e disse que a Ucrânia destrói, pelo menos, 10 drones por dia. “Se o Irão continuar a mentir sobre o óbvio, isso significa que o mundo fará ainda mais esforços para investigar a cooperação terrorista entre os regimes russo e iraniano”, afirmou o Presidente da Ucrânia.

O que aconteceu ao longo do 255.º dia da guerra?

Jens Stoltenberg disse, numa entrevista ao canal de televisão turco NTV, que o risco de a Rússia usar armas nucleares na Ucrânia “não é grande”. Para o secretário-geral da NATO “não há vencedores numa guerra nuclear”.

O secretário-geral da NATO insistiu também que a Suécia e a Finlândia já cumpriram as condições estabelecidas pela Turquia para desbloquear a entrada na Aliança, acordada pelos três países em junho passado.

A Rússia estará a enviar para o território ucraniano recrutas com pouco ou nenhum treino militar, de acordo com um boletim informativo publicado este sábado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

Um grupo de líderes da oposição pró-democracia russa reuniu-se em Jablonna, na Polónia, para construir uma alternativa ao regime do Presidente Vladimir Putin e estabelecer a democracia na Rússia.

As autoridades russas instaladas em Melitopol voltaram a colocar uma estátua de Lenine nessa cidade ucraniana . A estátua tinha sido derrubada há sete anos.

. A estátua tinha sido derrubada há sete anos. Zaporíjia tinha perdido todo o fornecimento de energia externa na quarta-feira passada devido a bombardeamentos. A energia para os sistemas de segurança da central foi recuperada.