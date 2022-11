Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia está interessada em importar roupas e calçado da Coreia do Norte, divulgou a embaixada russa no país, lembrando que a cooperação entre os dois países deve ter em conta as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A Federação russa está muito interessada em adquirir produtos da Coreia do Norte, em particular roupa e calçado. O nosso país tem oportunidades correspondentes e necessidades”, refere a embaixada, citada pelo jornal Ukrainska Pravda.

A Rússia sublinha que esta cooperação deve ser implementada em “estrita conformidade” com as medidas da ONU, uma vez que o Conselho de Segurança proibiu a importação de certos produtos da Coreia do Norte. A resolução 2371 (2017), por exemplo, introduziu a proibição total das importações de carvão, ferro e chumbo, medidas que, em 2019, a Rússia e a China pediram que fossem aliviadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se a embaixada russa assumiu a vontade de adquirir vestuário e calçado, nada foi dito quanto às alegações de que a Coreia do Norte já está a fornecer armas à Rússia. Esta semana, a Casa Branca avançou que o país asiático está a “enviar secretamente” um número significativo de projetéis para a Rússia de forma a apoiar a invasão da Ucrânia.

“Temos indicações de que a Coreia do Norte está a enviar estes fornecimentos de forma secreta e vamos monitorizar [a situação] para saber se estão a ser recebidas”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, citado pela Reuters. Jonh Kirby revelou que os EUA consideram que o envio de armas está a ser disfarçado, de forma a parecer que estão a ser enviadas para países do Oriente Médio ou do Norte de África.