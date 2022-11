O cofundador da rede social Twitter, Jack Dorsey, elogiou este sábado os funcionários da empresa adquirida pelo magnata Elon Musk, que anunciou o despedimento de quase metade dos seus trabalhadores.

“As pessoas no Twitter, passadas e presentes, são fortes e resilientes”, escreveu Jack Dorsey nessa rede social, um dia depois de metade da equipa da empresa que ele cofundou em 2006 ter sido demitida.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

