A seleção nacional masculina de padel conquistou o melhor resultado de sempre no Campeonato do Mundo, ao terminar em quarto lugar no Dubai Aviation Club, nos Emirados Árabes Unidos, onde a equipa feminina alcançou o quinto lugar.

Depois de perder nas meias-finais frente à Argentina, os jogadores portugueses voltaram a ceder este sábado perante os franceses, por 2-1, no encontro que decidia o terceiro e quarto classificados.

Apesar de Adrien Maigret e Benjamin Tison terem ultrapassado Pedro Araújo e Pedro Perry, com os parciais de 7-6 e 6-4, a segunda dupla nacional, constituída por Miguel Deus e Nuno Deus, conseguiu restabelecer a igualdade no marcador, ao levar a melhor por 7-6, 6-7 e 6-3.

No embate decisivo, contudo, Bastien Blanque e Thomas Leygue foram mais fortes que Miguel Oliveira e Afonso Fazendeiro e, pelos parciais de 6-3 e 6-4, subiram ao último lugar do pódio, empurrando Portugal para a quarta posição, o melhor resultado de sempre no Campeonato do Mundo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já na competição feminina, a equipa das quinas ficou em quinto lugar, também o melhor registo alcançado num Mundial, depois de vencer às adversárias suecas, por 2-0, num dia em que Espanha conquistou o título mundial com um triunfo ante a Argentina, por 2-0.

Catarina Castro e Margarida Fernandes precisaram de três sets para levar de vencida Ajila Behrame e Baharak Soleyman, por 5-7, 6-2 e 7-6, enquanto Ana Catarina Nogueira e Kátia Rodrigues não encontraram grandes dificuldades para superar Amanda Girdo e Carolina Navarro, por 6-4 e 6-2.