O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, considera que a principal tarefa que tem em mãos é recuperar a “confiança dos profissionais e dos utentes”.

Considerando que o SNS está insuficiente e incapaz de dar respostas, Fernando Araújo considera que é necessário “apostar muito” numa maior interligação entre hospitais, que devem “atuar como uma rede”.

“A Covid-19 demonstrou claramente que nós em termos de SNS não tínhamos uma rede instituída e isso prejudica os utentes. Faz com que os utentes andem de um lado para o outro à procura de solução para os seus problemas e faz com que os hospitais não consigam responder a esta procura”, disse, em entrevista à TVI.

Questionado sobre se faltam profissionais de saúde, o diretor executivo do SNS afirmou que serão “seguramente” necessários “mais profissionais”, mas que o que lhe é pedido é que consigam, com os médicos e enfermeiros atuais, “ser mais eficientes”.

Serão anos duros seguramente”, afirmou acerca da falta de médicos que se deverá prolongar pelos próximos três anos, os primeiros do mandato de Fernando Araújo.

Relativamente a um possível futuro fecho de maternidades, Fernando Araújo garantiu que o problema não se resolve com o “fecho” dos serviços e que é preciso ter sempre em mente o impacto que essa realidade tem “para os doentes, neste caso para as grávidas”. “O importante, do nosso lado, é que não se repita no próximo verão o que aconteceu neste verão”, assinalou.

A TVI mostrou ao diretor executivo uma reportagem acerca de um idoso que esperou mais de 1h30 para receber assistência na ilha da Culatra, em Faro. A resposta do INE foi insuficiente? “Gostaríamos que fosse mais consistente”.

Garantindo que não foi convidado para ser ministro da Saúde, cargo que não ambicionava, Fernando Araújo disse que gostou “muito mais” de ser diretor de hospital (São João) do que secretário de Estado.

Questionado sobre a demissão de Marta Temido, o CEO do SNS disse que “nunca são boas notícias demissões de ministros”. Já sobre o aumento de casos de Covid-19 considerou que o inverno “vai ser muito exigente” e que vai existir “muita pressão no sistema” à qual pretende dar uma “resposta robusta”.