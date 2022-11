A TAP anunciou este sábado o “reajustamento” da sua operação de inverno, que vai começar a ser aplicada a 15 de novembro (até 31 de dezembro), que vai ter impactos nos voos neste período especialmente intenso, já que inclui a época do Natal. A companhia aérea prevê que possam ser cancelados até sete voos por dia “em ligações com menor ocupação e para as quais existam várias alternativas disponíveis na rede TAP ou em companhias parceiras”.

Num comunicado, a TAP explica que a “medida é provocada por vários constrangimentos: efeitos da mudança para o sistema de navegação Top Sky em Lisboa, migração do sistema de controlo aéreo em Marselha, pelo absentismo previsto para o período de Natal e fim do ano e, ainda, por não ter sido possível fazer regressar um avião da Guiné-Conacri”.

A companhia garante que os “passageiros afetados pelos voos cancelados serão informados diretamente e de forma atempada pela TAP, com indicação da solução de viagem alternativa”. E informa que vai “estender” o contrato ACMI (contrato de aluguer de aviões com tripulação, manutenção e seguro) com a Air Bulgaria para “evitar o cancelamento de voos adicionais, e manter a operação no máximo da sua capacidade”.

As restrições estão a ser analisadas pela empresa que, no texto divulgado este sábado, garante estar empenhada em “minimizar os cancelamentos de última hora”, assegurando alguma previsibilidade aos clientes. “A TAP pede desculpas antecipadamente aos passageiros afetados, sabendo a importância que a época do Natal tem para todos os seus clientes”, escreve ainda a companhia no final do comunicado.