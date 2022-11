O Inverno está à porta e, com ele, as chuvas e as poças que tradicionalmente teimam em invadir a via pública, obrigando em alguns casos os automóveis a comportar-se como barcos. Mas há soluções para minimizar os perigos, do mesmo modo que há formas de incrementar os riscos e os danos para a mecânica que alguns condutores tendem a desafiar.

A chuva cria poças extensas e mais ou menos profundas nos quatro cantos do mundo, mas há um local em Inglaterra, mais precisamente em Rufford Mill Ford, Nottinghamshire, em que os condutores se divertem a tentar atravessar “à bruta” um charco generoso, para gáudio dos locais que adoram assistir a carros a fazer de barcos e avariar-se no processo.

O vídeo que junto publicamos é auto-explicativo, tornando evidente que os veículos mais altos reagem melhor a estas travessias com (muita) água. Mas não é evidente, como tão pouco é seguro que modelos 4×4 puros e duros, como as pick-ups sem qualquer sofisticação tenham a vida facilitada, uma vez que as imagens provam que estas são claramente batidas pelo mais requintado e luxuoso dos SUV, nada menos que o Bentley Bentayga. O Bentley passou incólume e graciosamente o pequeno lago em Nottinghamshire, com 50 cm de profundidade, enquanto as pick-ups (ambas da Nissan) ultrapassaram o desafio, mas não sem deixar umas peças pelo caminho, de pára-choques a protecções inferiores do chassi.

Quanto aos automóveis convencionais, a experiência confirma que os motores a gasóleo resistem melhor ao excesso de água do que os que queimam gasolina. Mas isto é válido apenas para a parte eléctrica, uma vez que se o motor aspirar água através da admissão, ambas as tecnologias sofrem e muito, podendo facilmente furar pistões e quebrar cambotas, ou seja, partir o motor. E aqui as unidades a gasóleo estão ainda mais expostas ao risco, dada a sua taxa de compressão superior.

Mas a realidade é que mesmo a tentar ultrapassar o charco devagar e obviamente com cuidado, é importante a localização da boca de admissão de ar dos diferentes construtores e dos distintos modelos. Decididamente, a do BMW e do Vauxhall (ou Opel) necessitam de ser revistas…