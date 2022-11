Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Num atualização sobre o progresso da guerra, o Presidente Volodymyr Zelensky disse esta sexta-feira que os combates mais intensos prosseguem no Donbass, em particular nas cidades de Bakhmut e Soledar (região de Dontesk).

No habitual discurso, Zelensky adianta que as tropas ucranianas estão a manter as suas posições em Dontesk e relata progressos na defesa do céu ucraniano, com a destruição de oito drones iranianos Shaheds e dois mísseis cruzeiro Kalibrs.

O líder ucraniano acusou a Rússia de estar a esconder da sociedade russa o numero real de baixas do conflito, afirmando que na região de Donetsk “o exército russo já gastou mais vidas e munições do que nas duas guerras chechenas combinadas”. Também denunciou as mentiras russas sobre o fim da mobilização parcial.

A verdade é que em regiões russas e nos territórios ocupados continuam a recrutar pessoas e a mandá-las para a morte.”

Para Zelensky, esta é a prova de que a Rússia não está realmente disposta a negociar, por oposição à Ucrânia, que diz estar pronta para “uma paz justa”.

Esta sexta-feira, o chefe de Estado recebeu o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que fez uma visita surpresa a Kiev. Durante o encontro discutiram a defesa aérea da Ucrânia e foi anunciado um novo pacote militar no valor de 400 milhões de dólares, que inclui tanques T-72 da República Checa e mísseis de defesa antiaérea Hawk.