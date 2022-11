Celebridades chinesas estão proibidas de se associarem a uma série de produtos ou serviços que não se conformam com os “valores socialistas centrais” do país — por exemplo, cigarros eletrónicos e suplementos alimentares. A restrição está explícita numa declaração chinesa publicada pela Administração Estatal de Regulação de Mercado no final do mês de outubro.

Artistas, modelos e influenciadores estão impedidos de apoiarem produtos que vão contra os valores tradicionais defendidos pelo regime de Xi Jinping nas redes sociais, anúncios televisivos, diretos e entrevistas.

A declaração apela às celebridades que adiram “aos valores socialistas centrais” e que “evitem promover mentalidades erradas e anormais”, como extravagância e materialismo. Acrescenta que devem estar “totalmente” cientes dos antecedentes comerciais das empresas e usar os produtos antes de recomendá-los ao público.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A diretriz divulgada obriga ainda as empresas chinesas a informarem-se antecipadamente sobre comentários políticos que violem valores socialistas centrais e que possam ser defendidos pelas figuras que queiram contratar para efeitos publicitários. As empresas ficam, assim, “proibidas de contratar celebridades com ‘moral perdida’ ou envolvidas em comportamentos ilegais, incluindo evasão fiscal, embriaguez, dependência de drogas e fraude”, segundo a declaração.

O objetivo é que a sociedade chinesa seja “guiada pelo pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era”. No primeiro parágrafo da diretriz, está exposta uma justificação para as ações colocadas em prática na China: “O caos na publicidade infringiu seriamente os direitos e interesses dos consumidores, rompeu a ordem do mercado e poluiu a atmosfera social, sendo que as pessoas expressaram fortes reações.”

Desde o final de 2020, Xi liderou uma ampla repressão às empresas chinesas, incluindo as indústrias de tecnologia e entretenimento, bem como empresários milionários.