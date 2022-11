A grande maioria dos deputados do Irão pediu este domingo aos tribunais para aplicarem a leis da retaliação contra os “inimigos de Deus” em referência aos autores dos protestos que abalam o país há várias semanas.

Num comunicado assinado por 227 dos 290 deputados, pedem a todos os funcionários do país, incluindo ao poder judicial, que apliquem o mais rapidamente possível contra os ‘moharebs’ (inimigos de Deus) a lei de Talião” (lei de reciprocidade nas represálias).

“Tal como o grupo Estado Islâmico, prejudicam a vida e a propriedade das pessoas com facas e armas de fogo”, acrescentam os deputados num texto publicado pelo Icana, a agência oficial do Parlamento do Irão.

“Apelamos ao poder judicial para que lide decisivamente com os autores destes crimes e com todos aqueles que incitaram os motins, incluindo alguns políticos”, disseram.

O Irão tem sido palco de protestos desde a morte, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos que morreu três dias após a sua detenção em Teerão pela polícia de moralidade, que a acusou de violar o rígido código de vestuário da República Islâmica, que inclui o uso do véu para as mulheres.