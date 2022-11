Quando se escolhe alguém como Harry Styles para um dos papéis principais espera-se que isso seja um motor de alta rotação para ajudar na promoção do filme. Assim acontece com “My Policeman”, depois de “The Eternals”, no ano passado, e, já neste ano, “Não Te Preocupes, Querida” (que chega na próxima semana à HBO Max). “My Policeman” chega, pelo menos, sem controvérsias e talvez isso seja uma má coisa porque, afinal, pode-se perder algum tempo a avaliar o quão mau ator Styles é.

Contudo, esta é uma inevitabilidade na qual deixamos de pensar ao fim de algum tempo. A razão: a personagem que Styles interpreta, o polícia, Tom. Michael Grandage sabe cuidar do romance de Bethan Roberts (inspirado por uma tramada da vida real que incluía o escritor EM Forster) e contar a história de um triângulo amoroso com enorme contenção. As aparências iludem e, quando deixam de ser aparências, a solução encontra sempre a discrição e o silêncio. Uma obra muito britânica nesse aspeto.

“My Policeman” acontece a dois tempos. Sempre com as mesmas três personagens, Tom, Marion e Patrick. Há o presente e um passado nos 1950s. Também sempre em Brighton, à beira-mar. Começa pelo presente, quando Patrick (Rupert Everett) é acolhido em casa de Marion (Gina McKee) e Tom (Linus Roache). Não está em boa condição física, insiste em fumar quando não pode. Marion fica a tomar conta dele e, por momentos, o espectador pensa que são de facto marido e mulher. Até que entra Tom – o marido – e há atrito, ele não está feliz por ver Patrick ali. A confusão é propositada, Grandage quer que, durante uns minutos, o espectador fique confuso com a ideia de quem é quem naquele triângulo. Mesmo quando pensamos já saber alguma coisa sobre o passado destas personagens.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: O filme da vida dos Football Leaks