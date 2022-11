A Associação Médica de Moçambique adiou para 5 de dezembro a greve nacional que estava marcada para segunda-feira, anunciou este domingo o organismo em comunicado.

A decisão foi tomada após uma reunião nacional da associação, considerando que “o Governo passou a adotar uma postura de maior abertura ao diálogo” para resolver reivindicações relacionadas com a nova Tabela Salarial Única (TSU) da função pública.

A associação optou pela “remarcação da data de início da 3.ª greve nacional para o dia 5 de dezembro de 2022, caso o Governo não solucione as questões levantadas no caderno reivindicativo da classe médica”, lê-se no comunicado de hoje.

As negociações vão continuar, acrescentou.

Sob a ameaça de greve, o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, juntou-se na sexta-feira e sábado ao ministro da Saúde, Armindo Tiago, nas negociações com os médicos.

No sábado, o gabinete de Tonela divulgou uma minuta sobre as negociações, em que dos 14 pontos em discussão, quatro permaneciam sem acordo acerca da manutenção de subsídios (entre eles o subsídio de exclusividade de 40%) e formas de cálculo de horas extraordinárias e diuturnidades.

Noutro ponto, o Governo reconheceu que em outubro houve casos de redução de salários com a entrada em vigor da TSU, mas garantiu “as correções necessárias” durante novembro, para que “nenhum funcionário ou agente do Estado” tenha “o seu vencimento reduzido” por causa da nova tabela.