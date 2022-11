Markus Schäfer é o responsável pelo Desenvolvimento de todos os veículos da Mercedes e, numa entrevista à publicação alemã Automobilwoche, anunciou qual será o último modelo a ser proposto com motores de combustão. Mas esta não foi a única novidade partilhada com o público por Schäfer.

A Mercedes já tinha feito saber que, a partir de 2030, produzirá exclusivamente veículos 100% eléctricos, o que Schäfer acabou por confirmar. Mas o responsável pelo desenvolvimento dos veículos do mais reputado construtor germânico foi mais longe e anunciou que o último novo modelo a ser concebido, capaz de montar motores que queimam combustíveis fósseis, será o próximo Classe E, agendado para 2023.

Além de virar as costas aos motores de combustão dentro de oito anos, mecânicas que produz desde que patenteou o primeiro automóvel em 1901, a Mercedes avançou ainda, através deste seu responsável, que o acordo que mantém com a Renault termina. De recordar que a marca francesa produzia para a sua sócia alemã, uma vez que há entre ambas uma partilha de acções, motores que foram desenvolvidos em conjunto, nomeadamente o motor 1.3 a gasolina.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Mercedes oferece hoje um conjunto alargado de veículos eléctricos, todos eles montados em plataformas que nasceram para alojar mecânicas a combustão, e disponibiliza igualmente uma gama ainda maior de modelos híbridos plug-in (PHEV). Estes últimos já estão há muito debaixo do olhar atento da Comissão Europeia, não por serem ineficientes, mas por serem na generalidade mal utilizados (por condutores que não recarregam a bateria, especialmente nos PHEV mais caros). E tudo indica que terão os dias contados assim que países europeus, como a Alemanha, lhes retirarem as ajudas fiscais, penalizando-lhes a competitividade – o que os germânicos ameaçaram fazer em 2023 mas, devido à invasão da Ucrânia, aceitaram adiar para 2024.

Os veículos eléctricos vão tornar-se continuamente mais eficientes e competitivos, com a chegada de novas plataformas concebidas especificamente para modelos a bateria. Os próximos eléctricos da Mercedes vão poder ser assim mais leves, com mais espaço interior para o mesmo comprimento total, permitindo ainda uma maior liberdade aos estilistas da marca em matéria de design.

A Mercedes, mais uma vez de acordo com Schäfer, está igualmente a considerar o hidrogénio como um combustível para o futuro. Não para os automóveis, substancialmente mais pequenos e leves, que manterão exclusivamente a confiança em baterias, mas sim para os veículos pesados. Os camiões, hoje controlados por uma entidade separada, a Daimler Trucks, têm vantagens ao recorrer a células de combustível com hidrogénio, produzindo internamente a electricidade que vai alimentar os motores. Uma dessas vantagens prende-se com o tempo de reabastecimento, que é muito inferior ao que um veículo pesado eléctrico a bateria necessita para recarregar o acumulador e seguir viagem.