Mourinho nunca foi tão feliz mas há dias em que até a pura felicidade esbarra na dura realidade

Três vitórias consecutivas, manutenção na Liga Europa garantida, totalmente dentro das contas do apuramento para a Liga dos Campeões da próxima temporada na Serie A. A Roma de José Mourinho chegava ao Derby della Capitale contra a Lazio num bom momento, a meio daquele que já era o melhor arranque dos últimos cinco anos na liga italiana e com vontade de terminar esta fase pré-Mundial com os níveis de confiança nos píncaros.

Curiosamente, ao longo da semana, quem acabou por fazer a principal antevisão ao dérbi da capital italiana foi Tiago Pinto, o diretor-geral dos giallorossi. “Este não é um jogo como qualquer outro. Com todo o respeito, não vamos jogar contra o Empoli. Antes dos dérbis com a Lazio tentamos sempre fazer o nosso trabalho da mesma maneira mas, quanto mais nos aproximamos da partida, mais sentimos o clima do dérbi. É um jogo que queremos vencer, trazer três pontos e crescer como equipa”, explicou o português, que ainda acrescentou que acredita que Mourinho “nunca foi tão feliz noutro clube como é na Roma”.

Como motivação adicional, a equipa do treinador português tinha ainda a possibilidade de ultrapassar a Atalanta na classificação, já que o conjunto de Gian Piero Gasperini havia perdido com o líder Nápoles — para além de, naturalmente, poder distanciar-se da Lazio, que entrava em campo com menos um ponto. Mourinho lançava Zaniolo, Pellegrini e Abraham no ataque, com Camara e Cristante no meio-campo e Matic e Belotti no banco, e Maurizio Sarri apostava em Zaccagni, Pedro e no ex-FC Porto Felipe Anderson, deixando Immobile como suplente (à semelhança do português Luís Maximiano).

A Roma até começou melhor, com Abraham a ter a primeira oportunidade do jogo com um pontapé de fora de área que passou ligeiramente ao lado, mas acabou por ser a Lazio a abrir o marcador na sequência de um erro colossal de Ibañez. O central brasileiro perdeu a bola na própria grande área depois de a receber de Rui Patrício, cedendo à pressão alta de Pedro, e Felipe Anderson aproveitou para bater o guarda-redes português (29′).