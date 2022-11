Um Liverpool de duas caras. Se é verdade que a equipa de Jurgen Klopp somou cinco vitórias em seis jornadas da Liga dos Campeões e só perdeu mesmo com o Nápoles, também é verdade que a equipa de Jürgen Klopp registou apenas quatro triunfos ao longo de 12 jornadas na Premier League. Mais: este domingo, os reds entravam em campo sem ganhar para a liga inglesa desde o dia 19 de outubro, somando duas derrotas seguidas nas últimas duas semanas.

E o adversário que o calendário ditou para inverter essa tendência não foi propriamente o melhor. O Liverpool deslocava-se a Londres para defrontar o Tottenham, que também garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e tinha, na hora do apito inicial, mais 10 pontos do que os reds na classificação. Algo que não deixava Jürgen Klopp demasiado preocupado.

“É um grande jogo para nós, um enorme jogo para nós. Muito difícil, os spurs fora. Nem sequer pensei na diferença pontual entre nós e eles porque não podemos ser esquisitos com os adversários e com os jogos onde queremos pontuar. Temos de pontuar e pronto. Mas é difícil, todos sabemos que o Tottenham é uma equipa organizada, defendem a um nível extremamente alto e o contra-ataque deles é letal. Nos últimos dois jogos, em que tiveram de ir atrás do resultado, foi possível ver o poder ofensivo que têm. Acho que estão num bom momento. Estamos preparados para enfrentar um adversário forte e confiante”, atirou o treinador alemão, que podia chegar à vitória 250 em todas as competições desde que chegou ao clube.

Assim, neste contexto, Klopp lançava Darwin, Firmino e Salah no trio ofensivo, com Thiago, Harvey Elliot e Fabinho no meio-campo, deixando Henderson no banco. Do outro lado, Antonio Conte colocava Harry Kane e Perisic no ataque e não podia contar com Son, que se lesionou na partida contra o Marselha mas deve recuperar a tempo de estar no Mundial do Qatar com a Coreia do Sul.

15 minutes until kick-off ⏱ How are we feeling? ???? pic.twitter.com/odTT5cIzcG — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 6, 2022

O Liverpool abriu o marcador ainda no quarto de hora inicial, com Robertson a solicitar Darwin na esquerda, o uruguaio a receber para assistir Salah e o egípcio a atirar rasteiro e colocado para deixar Lloris completamente pregado ao chão (11′). O Tottenham procurou reagir à desvantagem mas acabou por sofrer mais um golo ainda antes do intervalo: Dier cometeu um erro colossal ao tentar atrasar a bola para o guarda-redes de cabeça, Salah aproveitou e bisou à saída de Lloris (40′), deixando o Liverpool numa posição muito confortável no fim da primeira parte.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e Conte só mexeu já nos últimos 25 minutos, tirando Emerson e Sessegnon para lançar Matt Doherty e Kulusevski — e este último teve um impacto quase imediato na partida. O avançado sueco desequilibrou na meia direita, conduziu em direção à grande área e desmarcou Kane na perfeição, com o inglês a atirar cruzado para reduzir a desvantagem do Tottenham e relançar a partida a 20 minutos do fim (70′).

Klopp reagiu com uma ida ao banco de suplentes, colocando Henderson e Curtis Jones em campo para procurar conquistar mais posse de bola e gerir o resultado até ao fim, e a verdade é que já nada aconteceu. O Liverpool venceu o Tottenham em Londres, voltou às vitórias na Premier League e evitou um novo distanciamento do grupo da frente e dos lugares de apuramento europeu. Tudo graças a dois golos de Salah, que continua a tentar recuperar de um arranque de temporada pouco conseguido e já marcou em 12 ocasiões, procurando chegar ao topo da pirâmide numa altura em que todos já pensam num Mundial em que o Egito não vai estar.