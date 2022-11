A expulsão de João Cancelo, o golo do empate de Andreas Pereira, muita bola sem as oportunidades ou só os remates do costume. O Manchester City não teve vida fácil frente ao Fulham, conseguindo apenas chegar à vitória com uma grande penalidade do inevitável Erling Haaland aos 90+5′ num encontro em que jogou mais de uma hora com menos um. Assim, e à semelhança do que acontecera na semana passada, o Arsenal voltava a estar obrigado a ganhar para manter a liderança da Premier com uma pequena grande nuance: em vez de receber o Nottingham Forest (5-0), deslocava-se a Stamford Bridge para defrontar o Chelsea naquele que seria o primeiro encontro de Pierre-Emerick Aubameyang com os gunners aos 33 anos.

“Duas boas equipas, mais um dérbi de Londres. O Arsenal tem feito uma campanha muito boa e toda essa história tornar o jogo mais interessante para o Auba [Aubameyang]. Mas para mim, passado é passado. Não creio que tenhamos de fazer o jogo à volta do reencontro dele com a antiga equipa. É uma parte muito importante para equipa agora para nós tal como todos os outros. Percebo o interesse por ele por ser um jogo com o Arsenal, sei que ele também está ansioso com o jogo mas tem estado normal, fez uma preparação normal, é alguém mais reservado”, destacara na antecâmara do jogo Graham Potter, técnico do Chelsea que na última semana foi goleado no reencontro com a ex-equipa, o Brighton (4-1).

Potter tentava esvaziar a tensão criada por um vídeo onde Aubameyang, por altura do Barcelona, acusava Mike Arteta de não conseguir lidar com grandes jogadores e que os jovens também não respondiam. “As pessoas podem dizer o que quiserem. Nunca tive um balneário melhor que o desta temporada. Mais agradável, mais trabalhador, com melhor relação entre funcionários e jogadores. É um prazer fazer parte deste grupo como treinador”, comentou o técnico. O avançado ainda veio pedir desculpas mas a ferida estava aberta e o espanhol respondeu apenas com um lacónico “no comments” sobre o reencontro. No final, acabou por sair a sorrir. E o Arsenal passou mais um teste de fogo para manter a liderança da Premier.

O gabonês ficou em branco num encontro que nunca teve grandes momentos junto das balizas apesar das oportunidades que foram sendo falhadas a da competitividade dos dois conjuntos em campo. E como sempre, ganhou o Gabriel. Desta vez não o Gabriel Jesus, que continua a seca de golos mas mantendo a sua importância intocável na equipa, e também não o Gabriel Martinelli, elemento mais desequilibrador na frente do ataque a par de Saka, mas sim Gabriel Magalhães, que aproveitou uma bola parada para desviar na pequena área que colocou em delírio os adeptos visitantes em Stamford Bridge.