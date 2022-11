As autoridades dos EUA estão a detetar um ressurgimento dos esforços dos trolls russos, alegadamente ligados ao próprio Kremlin, em interferir com a vida política americana para tentar influenciar os resultados das eleições intercalares — que se realizam na próxima terça-feira — e para moldar a opinião pública dos americanos contra o apoio de Washington à Ucrânia.

A notícia é avançada este domingo pelo The New York Times, que cita especialistas de plataformas americanas de monitorização da internet.

De acordo com aquele jornal, foi possível detetar novamente, nas últimas semanas, atividade em contas de redes sociais que, segundo as investigações das autoridades americanas, estão ligadas ao Kremlin e que em 2016 e em 2020 foram usadas para disseminar desinformação sobre as eleições presidenciais nos EUA. Trata-se de contas fictícias, criadas em massa, sem outra atividade que não a difusão de notícias falsas, daí serem habitualmente conhecidas como trolls.

