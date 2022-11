Se o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões ditou que o Benfica vai defrontar um adversário que já se cruzou com o FC Porto esta temporada, o sorteio do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa indicou que o Sporting vai defrontar um adversário que já se cruzou com o Benfica esta temporada. Os leões vão enfrentar o Midtjylland, da Dinamarca, que os encarnados afastaram na terceira pré-eliminatória de acesso à Champions.

A equipa de Rúben Amorim acabou por ficar com a equipa teoricamente mais acessível de todas as que estavam a sorteio, evitando um reencontro com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes ao não cruzar com o Manchester United e escapando também a confrontos mais complexos com a Roma, o PSV ou o Mónaco. Assim, o Sporting defronta um Midtjylland que entre agosto e setembro foi goleado pelo Benfica tanto na Luz como na Dinamarca, partindo com algum favoritismo para a eliminatória que apura quem vai estar presente nos oitavos de final da Liga Europa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de ser eliminado pelo Benfica, o Midtjylland ficou integrado no Grupo F da Liga Europa, terminando no segundo lugar atrás do Feyenoord e à frente da Lazio e do Sturm Graz. Os dinamarqueses somaram oito pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas ao longo das seis jornadas, e tiveram como principal destaque uma surpreendente goleada imposta aos italianos de Maurizio Sarri na MCH Arena, em Herning.

Em termos históricos, o conjunto orientado pelo espanhol Albert Capellas — que foi adjunto de Peter Bosz e Jordi Cruyff e orientou o Barcelona B — não tem grande percurso nas competições europeias, tendo chegado também ao playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa na época passada (eliminado pelo PAOK) e aos 16 avos da mesma competição em 2015/16 (eliminado pelo Manchester United). Os dinamarqueses ficaram no grupo do Sp. Braga, também na Liga Europa e na temporada passada, e foram afastados pelo V. Guimarães na terceira pré-eliminatória de acesso à competição em 2011/12.

É preciso recuar até 2001/02 para encontrar o primeiro, último e único duelo entre Sporting e Midtjylland. Na altura, na primeira ronda da então Taça UEFA, os leões orientados por László Bölöni eliminaram os dinamarqueses com duas vitórias: começaram por ganhar fora (0-3), com golos de Phil Babb, Beto e Mário Jardel, e voltaram a vencer em Alvalade (3-2), com mais dois golos de Jardel e um autogolo de Skriver. Nessa temporada, em que acabou por sagrar-se campeã nacional, a equipa leonina ainda afastou o Halmstad na fase seguinte, caindo na terceira ronda contra o AC Milan.