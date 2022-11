O antigo guitarrista dos Duran Duran, Andy Taylor, de 61 anos, revelou este fim de semana que há mais de quatro anos foi-lhe diagnosticado um cancro na próstata que não tem cura, embora não se encontre neste momento em risco de vida.

Taylor foi membro da banda durante o período inicial de afirmação mediática e popular dos Duran Duran, na primeira metade da década de 1980, tendo participado nas gravações de álbuns que projetaram o grupo como Duran Duran (1981), Rio (1982) e Seven and the Ragged Tiger (1983) e de canções como “Girls on Film”, “Rio”, “Hungry Like the Wolf” e “The Reflex”. Posteriormente, voltou a integrar o grupo durante os anos 2000, mais exatamente entre 2000 e 2006.

A revelação de Andy Taylor surgiu em forma de texto lido pelo vocalista da banda, Simon Le Bon, durante a cerimónia de este ano de indução de músicos e bandas à lista restrita do Rock & Roll Hall of Fame. Os Duran Duran foram uma das bandas que este ano entrou neste clube de estrelas da música — a par de Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie e Judas Priest, entre outros — e Simon Le Bon leu uma carta escrita pelo músico britânico, na qual este escreveu (citado pelo The Guardian):

Há cerca de quatro anos foi-me diagnosticado cancro da próstata metastático, de fase quatro [que já se espalhou, originando novos tumores noutros locais do corpo]. Muitas famílias já passaram pela destruição lenta provocada por esta doença e nós, claro, não somos um caso distinto; portanto, falo convosco da perspetiva de um homem de família mas com uma humildade profunda em relação à banda, aos melhores fãs que um grupo poderia ter a este feito excecional.”

Indicando ainda que foi sujeito a tratamentos clínicos que lhe permitiram viver sem limitações de maior até recentemente, Andy Taylor notou que “não há cura” para o cancro que tem, ainda que a sua atual condição “não seja de risco de vida”. E acrescentou: “Até recentemente, estava OK graças a um tratamento sofisticado de prolongamento de tempo de vida, mas há cerca de uma semana sofri um contratempo e, apesar dos esforços excecionais feitos pela minha equipa, tive de ser honesto e assumir que quer fisicamente quer mentalmente, estaria a esticar os meus limites” se estivesse presente na cerimónia.

Garantindo estar “verdadeiramente triste e muito desapontado” por não poder estar presente, o antigo guitarrista dos Duran Duran fez porém questão de vincar que “nada disto” deveria ofuscar “o que esta banda, comigo ou sem mim, conseguiu e susteve ao longo de 44 anos”. E mostrou-se “muito orgulhoso” dos restantes membros dos Duran Duran com quem trabalhou, destacando em particular os quatro membros que se mantêm na banda e que consigo partilharam os sucessos dos anos 1980: Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (teclados e sintetizadores), John Taylor (baixo) e Roger Taylor (bateria e percussões).

Além do trabalho com os Duran Duran, Andy Taylor foi ainda membro da banda The Power Station, tendo colaborado com músicos como Robert Palmer e Rod Stewart, entre outros.

Os Duran Duran atuaram este verão em Portugal, no festival Rock in Rio Lisboa, com a formação atual da banda, isto é, com o quarteto acima mencionado (sem guitarrista).

