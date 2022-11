A Mercedes-Benz.io, a área de desenvolvimento de serviços digitais da construtora alemã que há cinco anos se instalou em Portugal, anunciou esta segunda-feira o reforço do investimento no país. A empresa não apresentou números concretos sobre o valor de investimento, mas notou que este reforço se materializa na abertura de um novo escritório em Lisboa e na abertura de mais vagas para áreas ligadas à analítica de dados ou desenvolvimento de software.

Na apresentação, que contou com a presença de Sabine Scheunert, vice-presidente da área digital e marketing de tecnologias de informação da Mercedes-Benz, a responsável descreveu-se como a “mãe fundadora” do projeto para a instalação de um escritório da Mercedes-Benz.io em Portugal. “Em maio de 2017, visitámos Lisboa e anunciámos a abertura do hub de digitalização aqui. Sabíamos que Lisboa era o sítio para estar e, cinco anos mais tarde, é o sítio onde queremos continuar a estar.” Na apresentação, reforçou que está “particularmente feliz por a experiência em Portugal ir aumentar.”

“Isto só reafirma a nossa convicção de que Portugal é o país onde queremos continuar a crescer e a investir”, vincou a responsável da empresa alemã.

A Mercedes-Benz.io conta agora com um escritório que ocupa dois pisos de um dos edifícios das torres do Parque das Nações. Conforme explicou ao Observador Silvia Bechmann, CEO da Mercedes-Benz.io, este escritório está a “33% da ocupação” dado que o número de trabalhadores nas instalações varia a cada dia, já que a flexibilidade é descrita como um dos pontos da cultura da empresa de soluções digitais, permitindo aos trabalhadores escolherem a partir de onde pretendem trabalhar. Bechmann admite que, “consoante as necessidades”, poderá estender o escritório por mais pisos.

Outra parte do reforço da presença da companhia por cá está ligada ao recrutamento. Silvia Bechmann explicou durante a apresentação que a empresa já contratou esta ano “mais de 200 pessoas, 166 delas em Portugal.” A empresa anunciou que tem ainda 140 vagas em aberto, para áreas como desenvolvimento e design de software, analítica de dados, agilidade e operações de tecnologias de informação.