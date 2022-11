O presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, nos Açores, o socialista Ricardo Rodrigues, pediu abertura de instrução no processo em que está acusado dos crimes de prevaricação e abuso de poder, revelou esta segunda-feira o autarca.

“Está feito o pedido“, adiantou à agência Lusa o autarca da ilha de São Miguel.

Em agosto, o Ministério Público (MP) acusou o presidente da Câmara de Vila Franca do Campo dos crimes de prevaricação e abuso de poder, segundo um despacho a que a Lusa teve acesso na altura.

Na ocasião, o autarca afirmou “não ser razoável condenar as pessoas antes” de o caso ser “apreciado por um juiz”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Antes da apreciação do juiz, vou manter-me em funções. Faz parte das regras. O MP omitiu alguns factos. Não vou dizer que intencionalmente, mas omitiu alguns factos para que a sua versão tenha consistência”, disse.

Hoje, em declarações à Lusa, o autarca justificou o pedido de abertura de instrução reiterando “falta de fundamento da acusação“.

A instrução é uma fase facultativa do processo comum em processo penal, dirigida pelo juiz de instrução, através da qual se decide se o inquérito deve ser arquivado ou se, ao invés, deve ser submetido a julgamento.

Em causa está a concessão da exploração de um espaço destinado à restauração a uma associação constituída pelo irmão do presidente da autarquia, Luís Rodrigues, e pelo marido da ex-vereadora socialista Nélia Guimarães.

Nélia Guimarães e o ainda vereador na autarquia Carlos Pimentel estão igualmente acusados daqueles crimes pelo MP.

O caso remonta a 2018, quando a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito sobre a concessão de um espaço de restauração construído pela Câmara de Vila Franca do Campo, em São Miguel, à Associação Amigos de Vila Franca do Campo.

De acordo com o despacho, a que a Lusa teve acesso em agosto, entre finais de 2017 e início de 2018, os quatro intervenientes “delinearam um plano” para que a concessão do espaço de restauração da Rotunda dos Frades fosse “assegurada” a Luís Rodrigues.

O MP alega que o irmão do presidente da autarquia e o marido da vereadora “constituíram uma associação sem fins lucrativos” com a intenção de apresentar uma proposta de concessão, “preparada previamente à abertura do procedimento”.

Segundo o MP, chegou a surgir um outro interessado em concorrer à exploração, mas só obteve os elementos solicitados à Câmara (como a cópia do projeto de arquitetura, pareceres e alvarás) quando faltava “uma hora e meia para o termo do prazo do concurso”, razão pela qual “não apresentou proposta“.

O inquérito iniciado em 2018 surgiu na sequência de uma participação que o PSD fez junto do MP sobre a concessão daquele espaço junto à rotunda dos Frades “a familiares de membros” da maioria socialista do executivo municipal.