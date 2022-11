Desportivo de Chaves e Santa Clara medem forças esta segunda-feira em busca de regressarem às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, no encontro de conclusão da 12.ª jornada, penúltima antes da inédita interrupção para o Mundial2022.

Se os flavienses quebraram na semana passada uma série de dois triunfos na prova, ao saírem goleados do terreno do líder invicto Benfica (5-0), os açorianos empataram na receção ao campeão nacional FC Porto (1-1) e pontuaram pela segunda ronda seguida.

O Desportivo de Chaves, 12.º classificado, com 15 pontos, consentiu sempre golos como visitado, mas não perde nessa condição há quatro partidas e pode, se vencer, subir ao nono lugar e terminar o primeiro terço da I Liga à entrada da metade superior da tabela.

Já o Santa Clara parte para o 250.º encontro da sua história no escalão principal na 16.ª posição, com nove pontos, à procura de tirar partido da derrota do Gil Vicente diante do Portimonense (1-2) e do “nulo” entre Marítimo e Famalicão (0-0) para trepar três lugares.

O jogo principia às 20h15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e é arbitrado de Bruno José Costa, da associação de Viana do Castelo, no dia seguinte à vitória lograda pelo Casa Pia em Braga (1-0), que os ‘grandes’ capitalizaram.

O Benfica reforçou na visita ao Estoril Praia (5-1) a liderança invicta, com 34 pontos, oito acima do FC Porto, que goleou no sábado o lanterna-vermelha Paços de Ferreira (4-0) e aproveitou o deslize da equipa minhota, terceira, com 25, para voltar ao segundo posto.

O Casa Pia manteve-se em quarto, com 23 pontos, reagindo à vitória caseira (2-1) obtida no sábado pelo Sporting, quinto, com 22, frente ao Vitória de Guimarães, sexto, com 20.