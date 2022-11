Alexandra Leitão, antiga secretária de Estado da Educação e ex-ministra da Modernização Administrativa nos governos de António Costa, considera que Miguel Alves, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, continua a não dar explicações cabais sobre o caso em que se viu envolvido e que a sua continuidade no Executivo socialista está a “criar uma vulnerabilidade desnecessária” na equipa de Costa.

No espaço de opinião que partilha com António Lobo Xavier e Pacheco Pereira, na CNN Portugal, Alexandra Leitão começou por falar sobre Miguel Alves ter demorado duas semanas até falar sobre o facto de ter garantido, quando era presidente da Câmara de Caminho, um adiantamento de 300 mil euros a um empresário em troca da construção de um pavilhão multiusos que, dois anos depois da assinatura do contrato, ainda nem sequer saiu do papel.

Para a socialista, o “silêncio” de Miguel Alves “estava a tornar-se excessivo”. “Era absolutamente inaceitável que não tivesse havido quebra de silêncio”, começou por dizer, antes de acrescentar: “Os políticos têm os mesmos direitos que outros cidadãos, mas têm mais deveres porque as pessoas lhe confiaram, pelo voto, por exemplo, a utilização de dinheiros públicos”.

Silêncio que Miguel Alves desfez este domingo, em entrevista ao JN e à TSF. Ainda assim, a antiga ministra não ficou convencida. “A entrevista deixou-me desconcertada. Fiquei igual. O caso parece-me confuso. Acho estranho. Não fiquei particularmente esclarecida com a entrevista”, foi repetindo.

Alexandra Leitão referiu-se depois a dois momentos da entrevista de Miguel Alves: um primeiro em que o secretário de Estado Adjunto justifica a atenção mediática dada ao caso com o facto de ser de Caminha e de não pertencer à bolha lisboeta; e um segundo momento em que o mesmo Miguel Alves alegou que o caso só ganhou nova relevância porque passou a integrar o Governo, sugerindo que estava a ser perseguido politicamente.

Mais uma vez, estes dois argumentos não convenceram a socialista. “Vamos lá ver, não brinquemos. Ninguém persegue ninguém por ser daqui ou por vir dali. Não acho justo dizer-se que é isso que está em causa. [Quanto às notícias] acho normal. É um escrutínio normal. Temos de viver com isso. Não vejo aí nada que me perturbe”, disse.

Continuidade no Governo cria “vulnerabilidade desnecessária”

A ex-governante iria ainda mais longe. Além deste caso concreto, o Observador revelou esta semana que Miguel Alves é arguido em dois processos e é suspeito da prática de prevaricação e de outros ilícitos alegadamente cometidos quando era presidente da Câmara Municipal de Caminha.

Ora, Alexandra Leitão recordou que à boleia do “Galpgate” três antigos secretários de Estado deixaram a equipa capitaneada pelo mesmo António Costa e questionou o duplo critério.

“Em momentos anteriores, em governos anteriores do mesmo primeiro-ministro, houve pessoas constituídas arguidas e a regra que houve foi ‘foram constituídas arguidas, saem do governo’.

Mais: houve na feitura das listas, para as legislativas de 2019 e em 2022, houve pessoas que ficaram foram das listas por estarem constituídas arguidas”, insistiu a socialista, antes de rematar: “Se há um critério, sou franca: é criar uma vulnerabilidade desnecessária. Acho este caso um bocadinho incompreensível.”